Kamer keurt hervormde auteurswet goed, maar die baart de Belgische muzieksector zorgen

Moet gezegd: in landen als Nederland en Frankrijk, waar de richtlijn al langer is omgezet, zijn er tot dusver geen alarmerende situaties opgedoken. Wel hebben in Frankrijk de grote mediagroepen lang met Google moeten onderhandelen over een vergoeding voor de fragmenten van nieuwsberichten die opduiken in de zoekresultaten van de zoekmachine. In Nederland zijn die gesprekken nog niet zo lang geleden van start gegaan.