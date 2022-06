Keerdok in Mechelen vanaf deze zomer ook open voor recreatief zwemmen: “We breiden zone uit voor 100 à 120 bezoekers”

Om beide mogelijkheden aan te bieden, is de veiligheid wel belangrijk. “Sportief en recreatief zwemmen kan niet gelijktijdig, zo blijft het qua veiligheid haalbaar.” Op die manier kunnen redders hun overzicht bewaren. “We gaan ook bepaalde zones beter afbakenen, zodat onze redders alles en iedereen kunnen zien. En we hebben onze zwemzone uitgebreid met diepere zones, voor recreatieve gebieden, voor 100 à 120 bezoekers.”

Om te gaan zwemmen in het Keerdok moet je wel reserveren. “Op die manier kunnen we zien hoeveel bezoekers we kunnen verwachten en kunnen we genoeg redders voorzien”, vertelt Labsir. “Maar natuurlijk kunnen mensen ook zonder te reserveren, afkomen en als er dan nog plaats over is, kunnen ze genieten van het aanbod.” De schepen voor Sport hoopt om zeker tot 1 september het Keerdok open te houden. “De vorige zomer sloeg een beetje tegen, hopelijk wordt dit een fantastische periode.”

Je kan best op voorhand een ticket reserveren via de website van Mechelen. Dat kost 1 tot 3 euro.