Kondigt paus Franciscus binnenkort aan dat hij zal aftreden?

Geruchten, speculaties, vermoedens, theorietjes en aanwijzingen, ja, zelfs mysterieuze tips. Het is schering en inslag in het Vaticaan, waar het altijd wel borrelt en gonst van allerlei onbevestigde weetjes. Maar dit is nu toch al wel even hardnekkig: volgens heel wat volgers en analisten is het moment niet zo veraf waarop paus Franciscus zal aankondigen dat hij uit zijn ambt stapt en de leiding van de Wereldkerk aan iemand anders overdraagt. Zo rond eind augustus. Maar wat is er van aan?

Franciscus heeft altijd al gezegd dat hij niet tot ter dood aan zijn pauselijke stoel verbonden wou zijn. Voor hem is het al lang klaar dat hij ermee kapt als het volgens hem tijd is daarvoor. Natuurlijk ingegeven door voorganger Benedictus XVI, die voor een heuse primeur zorgde door zijn vervroegd afgebroken pontificaat in 2013. In enkele weken tijd was hij uit beeld verdwenen en was er een nieuwe paus.

Dat een gelijkaardig scenario opnieuw zal gebeuren, is zeer waarschijnlijk. Nu? Neen. Straks? Misschien. Ooit? Zeker.