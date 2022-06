Laarne hoopt dat vliegenplaag volgende week voorbij is: afvalberg bij failliet bedrijf wordt alsnog geruimd

De eerste klachten over de vliegenoverlast dateren van maart dit jaar. De vliegen kwamen af op een afvalberg van een afvalverwerkend bedrijf.

“Dit jaar in maart is vastgesteld dat er afval in de open lucht lag”, vertelt schepen Igor Rogiers (Open VLD). “Dan hebben we zelf maatregelen genomen om een vliegenplaag te voorkomen. Dat leidde tot allerlei administratieve procedures, die we als gemeente allemaal gewonnen hebben. Toch bleek er op de site zelf niets te veranderen.”

De afvalberg bleef liggen en nam zelfs nog toe. Door het warmere weer werden de buurtbewoners dan opnieuw met een vliegenplaag geconfronteerd.