Langemark-Poelkapelle voelt zich in de steek gelaten door Agentschap Opgroeien na sluiting crèche

Door de sluiting van de crèche in Langemark-Poelkapelle moesten 26 ouders op zoek naar een andere opvang. "En dat opvangprobleem kunnen wij niet onmiddellijk oplossen, omdat we geen vergunning hebben om een crisisopvang op te starten", zegt burgemeester van Langemark-Poelkapelle, Dominique Cool (N-VA). "Wat wij als gemeente wél nog kunnen doen, is een serieus vraagteken plaatsen bij de rol van Kind en Gezin en het Agentschap Opgroeien. Zij sluiten een kinderopvang omdat daar goede redenen voor zijn. Maar ze bieden wel geen alternatief aan. Ze rekenen op ons als gemeente, maar wij hebben daar ook de gepaste middelen en vergunningen niet voor."