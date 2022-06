Buitenlandminister Lavrov aan BBC: "Rusland is niet vlekkeloos wit. We zijn niet beschaamd om te tonen wie we zijn"

De oorlog die Rusland voert in Oekraïne is geen invasie maar een speciale militaire operatie, het is de schuld van de NAVO en Rusland "denazificeert" Oekraïne: in een exclusief interview met de Britse omroep BBC haalt Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov nog maar eens dezelfde slagzinnen boven.

Maar schrijnende verhalen over hoe Oekraïense burgers worden aangepakt door Russische soldaten zijn er genoeg. "Is dat vechten tegen het nazisme?", vraagt de BBC-journalist als hij de Russische minister een van die situaties voorlegt. Lavrov houdt even de boot af, stelt dat dat spijtig is, maar ook dat de VN wordt gebruikt om fake news van het Westen te versterken.

"Dus opnieuw: Rusland is vlekkeloos wit?", werpt de interviewer hem toe. "Nee, Rusland is niet vlekkeloos wit", klinkt het geërgerd. "Rusland is wat het is. En we zijn niet beschaamd om te tonen wie we zijn."