Limburgse gemeenten gaan sluikstorten beter in kaart brengen

As wil al die gevallen van sluikstorten nu beter registeren. "We hadden al een goed meldingssysteem", zegt de burgemeester. "We rukken dan meteen uit om het afval op te ruimen. Maar wat er precies gedumpt is en hoeveel afval was nu niet duidelijk." Die informatie zal voortaan geregistreerd worden op een digitaal platform van s-Lim, dat op vraag van afvalintercommunale Limburg.net ontwikkeld werd. De gemeenten As, Bocholt en Pelt zullen het nieuwe registratiesysteem nu uittesten, maar het is de bedoeling dat de andere Limburgse gemeenten en Diest daarna volgen.