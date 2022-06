Man uit Zoersel veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodslag op zijn vriendin

Het openbaar ministerie eiste een celstraf van 22 jaar. Het hof van assisen veroordeelt de beklaagde tot 12 jaar en houdt daarbij rekening met verzachtend omstandigheden, zoals zijn beperkte draagkracht, verslavingsproblematiek, psychiatrische problemen en het feit dat zijn laatste veroordeling al van 2003 dateert. "Deze straf biedt u nog mogelijkheden in het leven", zei assisenvoorzitter Jos Decoker.



Volgens Adé waren er geen verzachtende omstandigheden, ondanks een tragisch verlies. “Het is tragisch om je ouders en broer te verliezen op jonge leeftijd, maar zijn andere broer en zus zijn er wel in geslaagd om een stabiel leven op te bouwen. Je hebt geen invloed op wat er gebeurt in je leven, wel hoe je ermee omgaat.” De beklaagde was vaak onder invloed van drank en drugs, was regelmatig agressief en liep al vier correctionele veroordelingen op.