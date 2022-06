"Le nouveau CD&V est arrivé": hoe profileringsdrang van CD&V spanningen binnen Vlaamse meerderheid opvoert 

Het was een opvallende tweet van Sammy Mahdi gisteren, de toekomstige voorzitter van CD&V. Het Grondwettelijk Hof had net de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad in het middelbaar onderwijs vernietigd. "Een goede zaak", aldus Mahdi. "De eindtermen gingen te ver", tweette ook huidig CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Opvallend, want de onderhandelingen over die eindtermen zijn destijds opgestart onder toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en werden ook door CD&V goedgekeurd in het Vlaams Parlement. "Da's een beetje raar", reageerde huidig minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gisteren in "Het journaal". Voor hem is de beslissing van het Grondwettelijk Hof een juridische nederlaag.

Ook politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) vindt het "raar" dat CD&V het arrest van het Grondwettelijk Hof nu toejuicht na eerst te hebben ingestemd met de eindtermen. "Maar het is ook normaal dat CD&V de kant kiest van het katholiek onderwijs", aldus Bouteca. De katholieke onderwijskoepel is nauw verbonden met de Vlaamse christendemocraten en was naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen de eindtermen.