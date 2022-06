Menselijke fout ligt aan basis van incident met opengaande brug in Leuven

Intussen is er ook gesleuteld aan de werking van de verkeerslichten aan de brug. "Blijkbaar veroorzaakte de afstelling van de lichten vaak filevorming op de brug. Dat houdt natuurlijk een gevaar in als de brug opgehaald moet worden voor een aankomend schip. Dat is intussen in overleg met Wegen en Verkeer aangepast", weet Peelaerts nog.

De betrokken brugwachter is nog altijd aan de slag. "Die man was ook onder de indruk, maar hij werkt nog steeds voor ons in dezelfde functie. Hij heeft dat natuurlijk niet met opzet gedaan", aldus Peelaerts.

Het gezin heeft intussen een schadevergoeding ontvangen. Het onderzoek van het Leuvense Parket loopt intussen nog. Mogelijk komt er dus nog een correctioneel vervolg op de zaak.