Menselijke resten die in Brazilië gevonden werden, zijn van Britse journalist

De menselijke resten werden formeel geïdentificeerd aan de hand van tandheelkundig onderzoek in een laboratorium in Brasilia.

Een van de twee verdachten die opgepakt waren in het kader van het onderzoek naar de verdwijning van Philips en zijn gids bekende woensdag de lichamen van de twee mannen begraven te hebben. De twee verdachten zijn broers. Een van hen werd door getuigen gezien toen hij per boot in dezelfde richting vertrokken was als de twee vermisten.

Dom Phillips (57) werkte voor de Britse krant The Guardian. Bruno Pereira (41) was een deskundige inzake inheemse volkeren. Ze werden voor het laatst gezien op 5 juni toen ze met een boot op expeditie gingen in de regio Javari, bij de grens met Peru. De twee zouden interviews afnemen van lokale boeren voor een boek over milieubehoud. In het gebied vinden steeds meer illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaats.