Met schapen op wandel: project Re-connected Mergellandscha(a)p wil Riemst en Voeren verbinden

Het Mergellandschaap is familie van het Kempisch Heideschaap en is echt een schaap van de Mergelstreek, het kan dus leven op de arme grond in de regio rond Riemst. Er is nu al een schapenkudde in Riemst, maar die leeft nog veel in omheinde weilanden, en wordt dan met de veewagen van het ene naar het andere perceel gebracht.

De bedoeling van het project is nu om de schapen op wandel te laten gaan tussen Riemst en Voeren. Anne Lefevre van Natuurpunt Riemst: "Ik vond het altijd jammer dat die schapen tussen hekken staan. Schapen die gehoed worden door een herder, dat is een heel mooi zicht, ook in een landschap. En op die manier willen we ook een verbinding maken tussen Riemst en Voeren."