Moet je die beelden wel publiceren? De Nieuwsombudsman antwoordt op vragen over het incident aan de UA

Op sociale media zijn de beelden volledig herkenbaar te vinden. Dat is uiteraard de verantwoordelijkheid van degenen die ze op sociale media verspreiden. De redactie heeft het gezicht van de academica die in beeld is, al van bij de eerste publicatie geblurd. Er is ook bewust voor gekozen om niet te linken naar boodschappen op sociale media waarin herkenbare beelden waren opgenomen.

Sommige lezers en kijkers vonden wel dat ook de stem onherkenbaar had moeten worden gemaakt. Dat is natuurlijk altijd een afweging. “Volledige anonimiteit was niet meer mogelijk, zegt online hoofdredacteur Elke Jacobs. Daarvoor waren de beelden al te veel verspreid. Studenten, collega’s, familieleden zullen hoe dan ook begrijpen over wie het gaat. Wel hebben we geprobeerd om te vermijden dat betrokkenen zouden herkend worden op straat of in de supermarkt. We hebben het erover gehad of de stem op dat vlak een groot verschil zou maken. We hebben ingeschat dat dat niet het geval was.”