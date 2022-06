Vakantie in zicht! Moeten we “vliegschaamte” hebben?

Sven Buyle (28) uit Antwerpen heeft een doctoraat in de transporteconomie. Volgens hem heeft vliegen nu nog een relatief kleine impact op het klimaat, maar dat zal de komende jaren veranderen. "De sector is slachtoffer van zijn eigen succes en groeit sneller dan de technologie meekan." Naast CO2 worden er ook andere stoffen uitgestoten, die volgens Sven minstens even schadelijk zijn. "Maar daar wordt nooit over gepraat." Sven benadrukt ook dat vliegen wel degelijk een grote impact heeft op je persoonlijke ecologische voetafdruk. "Voor korte afstanden is het sowieso een slecht idee om het vliegtuig te nemen, want dan is je impact gigantish. Maar als je langere afstanden aflegt, zal je ongeveer even veel CO2 uitstoten als in je eentje met de auto", zegt hij.