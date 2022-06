Morgen is het precies 5 jaar geleden dat er vijf bouwvakkers stierven toen een school in aanbouw instortte. Voor sommige familieleden was het de eerste keer dat ze op de plaats van de ramp kwamen, en dat was confronterend. Nabestaanden en slachtoffers die het overleefd hebben, zitten nog met veel vragen. Ze hopen dat er eindelijk antwoorden komen.