Natuur en Bos houdt komende weekends extra toezicht op loslopende honden: ook in provincie Antwerpen extra controles

Het aantal overtredingen op loslopende honden is de laatste jaren verdubbeld. In 2019 waren er 235 inbreuken, in 2021 liefst 573. Daarom gaat Agentschap Natuur en Bos extra toezicht houden de komende twee weekends. “Het blijft een groot probleem”, vertelt Bart Hoeymans, boswachter voor Natuur en Bos, in en rond Hoogstraten. “De fauna raakt verstoord en andere bezoekers stellen het ook niet op prijs. In extreme gevallen zijn er zelfs bijtincidenten met andere dieren. Elk jaar is er wel een kalf doodgebeten of loopt een hond achter reeën.”