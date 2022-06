Stadionomroeper OHL zoekt opvolger: "Eerste verjaardagsfeestje van kleinzoon heb ik gemist door wedstrijd OHL" 

"De nieuwe omroeper zal opgeleid worden door mij", vertelt huidige stadionomroeper Dirk Reekmans aan Radio 2. Reekmans is al 36 jaar de vaste stem van voetbalploeg Oud-Heverlee Leuven. "Ik ben wel toegewijd aan de club. In al die jaren heb ik maar zeven officiële wedstrijden gemist. Het eerste verjaardagsfeestje van mijn tweede kleinzoon heb ik gemist omdat er een wedstrijd was van Oud-Heverlee Leuven en ik moest omroepen."

Diezelfde toewijding zoekt Reekmans ook in de nieuwe stadionomroeper. "Maar misschien weerhouden we wel meerdere mensen, zodat ze elkaar kunnen afwisselen, bij ziekte of bij vakantie." Zelf gooit Reekmans de handdoek nog niet in de ring, maar kijkt hij wel al vooruit. "Ik ben van plan om verbonden te blijven aan de ploeg, maar na 36 jaar moet ik wel nadenken over mijn opvolging."