Oliespoor in de Liefkenshoektunnel legt verkeer rond Antwerpen in een knoop

Vannacht was de Liefkenshoektunnel richting Gent al dicht voor onderhoudswerkzaamheden. “Toen even voor 5 uur de aannemers de werf aan het opruimen waren, bleek er olie uit een werfvoertuig te lekken,” vertelt Marc Persoon, algemeen directeur van de Liefkenshoektunnel, aan VRT NWS.

De brandweer, die snel ter plaatse was, slaagde er echter niet in om de olie te verwijderen. Daarom werd de hulp van de civiele bescherming ingeroepen. Die probeert nu zo snel mogelijk al één rijstrook open te maken maar dat kan nog tot na de ochtendspits duren.

Door de gesloten tunnel zit het verkeer naar de haven op rechteroever muurvast. Van op de A12 tussen Bergen-op-Zoom en Antwerpen tot Lillo staat er maar liefst twéé uur file. Door omrijders gaat het ook al één uur trager op de Antwerpse ring richting de Kennedytunnel. ADR-voertuigen moeten omrijden via de Scheldebrug in Temse want die mogen niet door de Kennedytunnel.

De actuele situatie rond Antwerpen kan je van minuut tot minuut volgen op onze verkeerspagina.