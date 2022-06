Dit jaar al 130 gevaarsituaties in kinderopvang gemeld bij Agentschap Opgroeien, positie topvrouw in vraag gesteld

Bij het Agentschap Opgroeien zijn er dit jaar al 130 gevaarsituaties gemeld. Dat is 80 procent van het totaal van 2021. Dat heeft Katrien Verhegge, topvrouw van het Agentschap Opgroeien gezegd in de commissie kinderopvang van het Vlaams Parlement. Daar blijven veel vragen rijzen over hoe crèches waar twijfels of problemen over zijn, opgevolgd worden door het Agentschap Opgroeien. De positie van Verhegge wordt in vraag gesteld.