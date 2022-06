Winst van energiebedrijf Engie belasten? Makkelijker gezegd dan gedaan 

Jawel, Engie maakte de afgelopen jaren ook verlies

De NBB somt als voorbeeld de winsten en verliezen van Engie-Electrabel sinds 2015 op. In 2015 maakte Electrabel ca. 112 miljoen euro verlies, in 2016 was dat 923 miljoen. In 2017 857 miljoen. In 2018 liep het verlies op tot ruim anderhalf miljard euro. In 2019 presteerde het bedrijf zo mogelijk nog slechter. Het maakte alweer verlies: 2,136 miljard deze keer. In 2020 liep het verlies terug tot ca. 144 miljoen. Pas in 2021 kleurden de cijfers voor het eerst in 7 jaar groen: ca. 759 miljoen winst. Trouwens, ook Luminus maakt over de hele periode verlies, zij het niet elk jaar en zij het beduidend wat minder dan Engie.