Plenair debat over onverdoofd slachten in Brussels Parlement brengt nog geen duidelijkheid, straks volgt stemming

Bij Ecolo is er vrijheid van stemmen, kondigde fractieleider John Pitseys aan. Ingrid Parmentier legde uit waarom ze voor het voorstel is, Ahmed Moussine waarom hij tegen zal stemmen.

Ook Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) nam kort het woord vanop de banken. Gisteravond maakte Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in "De Afspraak" duidelijk dat zijn partij tegen onverdoofd slachten is en dat Ahidar gevolgen zal ondervinden als hij tegen een verbod zou stemmen. Fouad Ahidar zei vandaag dat er binnen zijn fractie vrijheid van stemmen is. Over zijn stemgedrag sprak hij zich niet uit. Dat deed fractiegenoot Hilde Sabbe wel, zij is tegen een verbod.