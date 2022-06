Steeds meer buurlanden losgekoppeld van Russisch gas, maar "ons land komt voorlopig niet in de problemen"

Ook het aanvullen van de gasvoorraden voor de winter zit op schema. “Vandaag is onze opslag in Loenhout voor de helft gevuld, waarmee we een maand vooruitlopen op vorig jaar.” Al moeten we dat volgens Van Beurden niet overdrijven. “De capaciteit van Loenhout is in vergelijking met buurlanden niet zo groot, maar daar kunnen we niet veel aan doen. België is niet alleen arm aan natuurlijke rijkdommen, maar ook aan natuurlijke gasopslag. De voorraad in Loenhout is vooral bedoeld om te kunnen bijspringen bij kortstondige problemen.”