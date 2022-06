Sammy Mahdi (CD&V) kon de problemen op de bevoegdheid Asiel en Migratie (nog) niet kon keren  

Een andere procedure is de regularisatie. Dat is wat de hongerstakers vorige zomer in Brussel probeerden af te dwingen. Hoe is het nu met hen?



Vorige zomer begonnen 516 mensen zonder verblijfsvergunning aan een hongerstaking in de Brusselse Beghijnhofkerk en aan de VUB en ULB. Ze kloegen over de weinig transparante procedures voor regularisatie. Ze hoopten op een "collectieve regularisering". Mahdi weigerde en zei dat hij nooit zou plooien voor emotionele chantage.

Het leidde tot felle discussies binnen de Vivaldi-regering. Ecolo en de PS dreigden ermee om uit de regering te stappen als ook maar één dode zou vallen. De gezondheid van een aantal onder hen verslechterde zienderogen, verschillende hongerstakers naaiden hun mond dicht. De zenuwen stonden strak gespannen.

Uiteindelijk kwam na meer dan 60 dagen een einde aan de hongerstaking. Elke hongerstaker kreeg de kans om een regularisatieverzoek in te dienen en hun dossiers werden individueel opnieuw bekeken. Vorige maand raakte bekend dat 90 van hen een positief antwoord kregen. Dat betekent dat minder dan één op de zes hongerstakers uiteindelijk in België mag blijven.

De anderen moeten dus in principe het land verlaten, maar of ze dat ook doen is niet geweten. De kans is reëel dat ze zonder verblijfspapieren toch blijven. In ons land wonen en werken naar schatting meer dan 150.000 mensen zonder verblijfspapieren.