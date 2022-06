Stad Oostende vraagt inwoners hoe ze koloniaal verleden van Leopold II in straatbeeld beter kunnen kaderen

Op donderdag 30 juni, de Onafhankelijkheidsdag van Congo, geeft de stad het startschot van het participatietraject rond deze koloniale verwijzingen. "Om 14 uur staan we aan het standbeeld van Leopold II aan de Drie Gapers en zullen we de bezoekers en de Oostendenaren aanspreken met de vraag wat wij kunnen doen om dat verhaal beter uit te leggen. Er is ook de mogelijkheid om in dialoog te gaan met iemand uit onze "mensenbib" over de koloniale verwijzingen in Oostende. In Kaap staan er enkele video-installaties die gelinkt zijn aan koloniale symbolen."