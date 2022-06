Staking bij Lantmännen Unibake in Londerzeel en Ganshoren duurt tot volgende week voort

De staking startte woensdagavond toen de nachtploeg spontaan het werk neerlegde. Reden voor de staking is de ontevredenheid over de lopende onderhandelingen in het kader van de geplande herstructurering. In januari kondigde de directie de intentie aan om de bakkerij in Brussel begin 2023 te sluiten en de vestiging in Londerzeel te reorganiseren. In totaal zou een zeventigtal banen verdwijnen.

Zowel de nacht-, ochtend- als middagploeg legde woensdag en donderdag het werk neer. Na zes maanden onderhandelen is er nog te weinig duidelijkheid over de herstructurering, stellen de vakbonden. De sites in Brussel en Londerzeel lagen door de staking volledig plat.