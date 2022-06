Ministerraad keurt "strafkorting" goed om meeste gevangenen half jaar vroeger vrij te laten

In de cellen in ons land zitten momenteel zo'n 11.130 gevangenen, en dat terwijl er slechts plaats is voor 9.500. Om die overbevolking de baas te kunnen, wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne het gros van de gedetineerden de kans geven om - onder voorwaarden - een half jaar vroeger vrij te komen. De gevaarlijkste gevangenen, en zij die veroordeeld werden tot meer dan tien jaar, worden uitgesloten.

De maatregel gold al tijdens de coronacrisis om de gevangenissen te ontlasten, en wordt nu dus verlengd tot september 2023. Van Quickenborne had eind 2024 voor ogen, maar ving daarmee bot.