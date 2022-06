19-jarige uit Boortmeerbeek krijgt wapenschild: "Fascinatie onstond tijdens lessen geschiedenis"

Zo ontvangt Thomas Piot vandaag zijn wapen van Erfgoedminister Matthias Diependaele. De negentienjarige rechtenstudent is al heel zijn leven gebeten door geschiedenis. "In het tweede middelbaar bekeken we tijdens de les geschiedenis de herkomst en de betekenissen van wapenschilden", vertelt Thomas. "Zo is mijn fascinatie ontstaan. Toen ik zeventien was kwam ik er plots achter dat je zo'n wapen gewoon kan aanvragen, en dat heb ik toen meteen gedaan."