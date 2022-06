Eindelijk "eerste keer" tussen Silke en Ilias in "Thuis"? Waarom jongeren steeds later beginnen experimenteren 

Een factor die hierin ook een rol speelt, is de context waarin jongeren opgroeien. Een groot deel van hun sociaal leven speelt zich tegenwoordig online af. Face to face flirten, of met iemand experimenteren: dat is een heel andere, meer directe vorm van interactie. Misschien durft een deel van de jongeren minder snel op iemand af te stappen in het dagelijkse leven, waardoor ze later aan hun seksuele ontdekkingstocht beginnen, en ze ook al iets ouder zijn tegen dat ze met iemand het bed delen.

Er is ook een keerzijde aan de tijd die jongeren online spenderen op allerlei sociale media, die de stijgende leeftijd bij hun eerste keer deels kan verklaren. Volgens hetzelfde Nederlandse onderzoek ervaren tieners op verschillende vlakken online de druk om zich te profileren en perfect te zijn, ook in hun eerste seksuele ervaringen. En dat maakt hen extra onzeker.