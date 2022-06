Twee scholen voor buitengewoon onderwijs aan de kust moeten veiligheidsplan herzien na doorlichting Onderwijsinspectie

Eind vorig jaar kwamen twee scholen voor buitengewoon onderwijs van de groep "Stroom" in opspraak voor diverse redenen. "Huis aan Zee" in De Haan, een internaat voor kwetsbare kinderen en jongeren, kreeg de inspectie over de vloer nadat enkele medewerkers anoniem zorgwekkende situaties hadden aangekaart over de veiligheid en de hygiëne in het internaat. Ze spraken ook over agressie tegenover de leerlingen en het personeel. De Onderwijsinspectie vond heel wat werkpunten.

Volgens algemeen directeur Chris Vandecasteele is er hard gewerkt om de doelstellingen te halen: "Het verbeterplan omvat onder andere betere communicatie naar het team toe. Wij hadden op dat moment een vacature voor een hoofdopvoeder die we absoluut niet ingevuld kregen. Ondertussen is dat wel gebeurd. Wij hebben ook aanpassingen gedaan op infrastructureel vlak, maar de grootste aanpassing is dat de site De Haan vanaf 1 september overgaat naar een andere scholengroep."