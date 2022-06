Unieke doopkapel van kerk in Beringen-mijn wordt gerestaureerd: regenwater sijpelt door het dak naar binnen

In Beringen worden er renovatiewerken uitgevoerd aan de doopkapel. Die werd, net zoals de toren, los van de kerk gebouwd om problemen bij grondverzakkingen te voorkomen. De doopkapel is uniek in zijn soort. Het dak is gebouwd met bakstenen. En die bakstenen zijn net het probleem. Want doordat ze niet meer waterdicht zijn, sijpelt er nu regewater door het dak naar binnen.