Vlaamse regering wil Amerikaans Theater onteigenen en verbouwen tot Vlaams cultuurcentrum

"Het gebouw staat te verloederen en dus vroeg ik me af hoe het met het project staat. Maar ik verneem nu van de minister-president dat er schot komt in de zaak", zegt Karin Brouwers. "De brief die nu naar de Regie der Gebouwen is gestuurd, is in principe maar een formaliteit. Alles is op voorhand doorgesproken. Maar voor het een cultuurcentrum is moet er nog flink worden verbouwd. Dat zal volgens de huidige prijzen een project worden van om en bij de 40 miljoen euro", schat Brouwers.