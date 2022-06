VTI Zeebrugge laat leerlingen zelf kiezen of ze examens maken of niet na overlijden scholier: "Alles wordt relatief"

Knockaert verloor zelf haar zus op 17-jarige leeftijd in een ongeval. Ze vertelt hoe belangrijk de steun van leeftijdsgenoten is op zo'n moment. "Ik besef heel goed wat de impact van dat nieuws is. Het is mooi om te zien hoe al die jongeren steun zoeken bij elkaar. Vanavond komen ze ook samen om witte ballonnen op te laten op de plaats waar het gebeurd is, dat hebben ze zelf georganiseerd."

"De jongeren begrijpen elkaars emoties en het verdriet het best. Het is goed dat ze met elkaar kunnen praten over hem, ook de mooie en de leuke verhalen mogen verteld worden. Net daarom is het zo belangrijk dat we hen tijd en ruimte geven om bij elkaar te zijn", aldus Knockaert.