Waarom is er alleen in de Lage Landen zoveel heisa over stikstof? "Kleine landen met verschrikkelijk grote veestapels"

Maar ook in andere landen in heel Europa zijn er hier en daar nog altijd overschrijdingen van de stikstofplafonds. "Het verschil is: bij ons is het een probleem in het hele land, in die andere landen maar in een klein stukje. Gemiddeld gezien is het probleem er niet zo groot als bij ons. In Europa staat Nederland bovenaan op vlak van stikstofuitstoot per hectare land, gevolgd door België. In de waterkwaliteit staan we dan bijna onderaan, want ook dat is een gevolg van de stikstof. En dan hebben we ook eens de klimaatproblematiek."