Werken aan nieuw sportcomplex in Zelzate zijn gestart, ondanks procedure bij raad van state

Bouwontwikkelaar Groep Huyzentruyt is begonnen met de voorbereidende werken voor de bouw van nieuwe sportinfrastructuur in Zelzate-Zuid. Het dossier sleept al 8 jaar aan, omdat er een procedure loopt bij de Raad van State over de verkaveling van de oude voetbalterreinen. De bouwgroep wacht die beslissing nu niet meer af.