"Westerse economische blitzkrieg is mislukt", zegt Vladimir Poetin op Economic Forum in Sint-Petersburg

Poetin noemde de sancties die westerse landen hebben opgelegd vanwege de Russische aanval op Oekraïne, "krankzinnig" en "niet doordacht". Hij zei dat de strafmaatregelen ook de Europese Unie hard treffen en schatte de schade voor Europa op 400 miljard dollar (ruim 380 miljard euro).

In zijn ruim een uur durende toespraak tot vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bekritiseerde Poetin het Westen ook op andere vlakken. Zo gedragen de Verenigde Staten zich volgens de president als "Gods boodschapper op aarde". Ook stelde hij dat het Westen andere delen van de wereld wil koloniseren.

Onbeschadigd door de economische sancties betreedt Rusland een nieuwe wereldorde als een "machtig en modern land", aldus Poetin. Volgens hem is "duidelijk" dat de regels van die nieuwe wereldorde worden vastgesteld door "sterke en soevereine staten". Ter onderstreping daarvan herhaalde hij de claim dat Rusland over hypersonische raketten beschikt die niemand anders heeft.

De Russische president zei nog dat de wereldwijde inflatieopstoot niet het gevolg is van de "operatie" in Oekraïne. "We horen van alles over een zogezegde 'Poetin-inflatie'", aldus Poetin. "Onze acties om de Donbas te bevrijden hebben daar niets mee te maken." De hoge inflatie is het resultaat van "systemische fouten van de Amerikaanse administratie en de Europese bureaucratie. Onze operatie is voor hen een reddingsboei om alles op ons af te schuiven."

Nog volgens Poetin blokkeert Rusland de uitvoer van Oekraïens graan niet. "Wij hebben niet de mijnen geplaatst in de havens", klonk het. Indien Kiev de mijnen opruimt, zal Rusland de veiligheid van de uitvoer garanderen, zo zei de Russische president.