BEKIJK - Herman rijdt naar nieuw Belgisch uurrecord bij 80-plussers: “Het was warm, zeker de eerste 20 minuten, enorm!"

Op de wielerbaan Eddy Merckx in Gent heeft Herman Derdin het Belgisch wieleruurrecord verbeterd. Hij reed 37 km en 793 meter in een uur tijd, een dikke 700 meter verder dan de vorige recordhouder. Een straffe prestatie in niet ideale omstandigheden. “Het was warm, de eerste 20 minuten, enorm”, vertelde Herman na de aankomst. “Ik dacht: als dat zo blijft, gaat het niet lukken.” Maar de kranige tachtiger uit Begijnendijk hield vol en, fel aangemoedigd door zijn vrouw, familie en vrienden slaagde hij in zijn recordpoging.