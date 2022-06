Achtjarige Julien is burgemeester-voor-een-dag van Brugge: "Mijn eerste beslissing? Gratis abonnementen van Club Brugge uitdelen!"

Vandaag is niet burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan zet in Brugge, maar wel de achtjarige Julien Neirynck uit Hooglede. Julien mag burgemeester-voor-een-dag zijn van zijn lievelingsstad Brugge. Hij is er vaak, bij zijn grootouders. En tijdens de kerstvakantie had hij zijn wens om burgemeester van de stad te worden, opgehangen in de wensboom op de Burg. De echte burgemeester laat die wens nu in vervulling gaan.