Actievoerders PVDA Zandhoven laten autobestuurders claxonneren langs N14 voor lagere brandstofprijs

En dat willen de actievoerders duidelijk maken aan de overheid. “De prijzen stijgen hard en het zijn de grote vermogens die veel geld aan deze crisis verdienen. De grote vermogens mogen meer belast worden.” Volgens PVDA is vooral de werkende mens het slachtoffer. “Zij lijden het meeste onder deze crisis. Het leven wordt veel te duur en het verarmt de mensen.”

Een lagere brandstofprijs kan daar de oplossing voor zijn. “Ze willen met duurdere prijzen, minder wagens op de baan. Maar niet iedereen kan alles met het openbaar vervoer of met de fiets doen. Ga op die manier maar eens je kinderen naar al hun hobby’s brengen.” En daar zijn veel autobestuurders mee akkoord. “De respons is ongelofelijk. Veel wagens toeteren of steken hun duim in de lucht.” De actie vindt plaats op meerdere plaatsen in Vlaanderen.