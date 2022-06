Kernkabinet bereikt akkoord: defensiebudget wordt opgetrokken tot 2 procent van bbp tegen 2035

Voor Vooruit was 2 procent wel een "aanvaardbare doelstelling", indien er rekening gehouden werd met vier voorwaarden. Dat zijn er in het akkoord nu zes geworden. Zo moet het leger meer in Europees verband samenwerken en moeten de defensie-uitgaven de Europese bedrijven ten goede komen. Ook investeringen in cybersecurity moeten voor iedereen nuttig zijn en de defensie-investeringen mogen niet ten koste gaan van bijvoorbeeld klimaatinvesteringen.