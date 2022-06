Burgemeester Boetsja aan VRT NWS: "Het kwade moet bestraft worden op beschaafde en democratische manier"

"Hij (red. De Clercq) voelde zich aangedaan door de verhalen die we bij de bijeenkomst gedeeld hebben", vertelt Fedoroek voorts. "Ik hoop dat we tot een praktische samenwerking en uitwerking van de hulp kunnen komen, zoals we al hebben met verschillende steden in Polen, in Litouwen en in Italië."

Bij het kabinet van De Clercq is te horen dat er niet moet gewacht worden met plannen maken tot de oorlog voorbij is, maar erg concreet is de Gentse hulp nog niet. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat steden als Gent de wederopbouw financieren, daarvoor wordt vooral naar Europa gekeken. "Het gaat vooral om het delen van knowhow en kennis", klinkt het.