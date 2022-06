Brandstichting in Fit-o-Meterbos in Glabbeek

Burgemeester Reekmans ging ter plaatse de schade opmeten en is erg ontstemd. "Gelukkig was er een jogger die de brand tijdig opmerkte en waardoor we veel erger konden voorkomen."

Reekmans verdenkt enkele jongeren van de brandstichting: "Buren zagen twee jongeren rondhangen in het Fit-o-Meterbos. De politie is daarom een buurtonderzoek gestart om de daders te kunnen opsporen. Dit zijn geen kwajongensstreken meer, maar is bij deze weersomstandigheden gewoon ronduit crimineel gedrag. Ik doe dan ook een oproep naar getuigen, die vrijdag iets verdacht zagen in en rond het Fit-o-Meterbos tussen 16 uur en 19 uur", aldus nog burgemeester Reekmans.