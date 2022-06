Brug in Tervant feestelijk geopend: "Heel het dorp uitgenodigd om te vieren"

De oude brug is echter niet helemaal verdwenen. Een deel ervan werd bewaard om een monument mee te maken langs het Albertkanaal. Mensen kunnen nu een klein stukje van de brug blijven bekijken, in de vorm van een 'T', van Tervant. Want de oude brug was niet onbelangrijk voor de Tervantenaren, weet Lilliane Stinissen: "De oude brug betekende veel voor de inwoners van Tervant. Daarom kwamen ze naar ons met de vraag of we een deel ervan niet konden bewaren. Uiteindelijk is dat gelukt en is dit monument het resultaat, een mooie herinnering aan de oude brug."