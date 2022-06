Eerste steen gelegd van Velodroom in Heusden-Zolder: "Wielerdroom die uitkomt"

Voor de wielerfanaten is er in Zolder al langer veel te beleven. Maar dat wordt met dit complex alleen nog maar meer het geval volgens Wauters. "Het doel is toch om verschillende wereldkampioenschappen te kunnen organiseren. We hebben al het WK BMX en WK Cyclocross georganiseerd en nu hopen we toch dat daar binnenkort ook een wereldkampioenschap baanwielrennen bijkomt. Vandaag is alvast een mooie start van dat proces, ik vind het fantastisch en we gaan ervoor! Het is toch wel een wielerdroom die voor mij werkelijkheid wordt."