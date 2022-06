Blog: Tropisch warme dag vandaag met temperaturen tot 35 graden, kust maakt zich op voor grote drukte

De hitte is het gevolg van een warme subtropische luchtmassa die vanuit het zuiden ons land bereikt. "In het noordwesten en noorden kan er in de loop van de namiddag wat meer hoge en middelhoge bewolking hangen, maar het blijft wel tot de avond droog op de meeste plaatsen. De maxima liggen tussen 30 en 35 graden, zeer lokaal kan dat wat meer zijn. De hoogste temperaturen zullen we over het oosten en zuiden van het land noteren. Aan zee blijft het een stuk koeler door een zeebries", meldt het KMI.

Voor het zuiden en oosten van het land geldt code oranje voor de hitte, in de rest van het land is dat code geel. Code oranje houdt deze adviezen in: regelmatig drinken, lichte kledij dragen, de dag in koelere ruimtes doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel en in kleinere porties eten en deuren en ramen gesloten houden.

"In het binnenland waait de wind zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen. Aan zee en later in het noordwesten van het land draait de wind geleidelijk naar het noorden en wordt meestal matig tot vrij krachtig. Deze wind voert een koelere luchtmassa aan die zeer traag het binnenland zal in trekken."

De tropische hitte blijft dus niet lang hangen. Morgen wordt het een pak koeler met maxima rond 16 of 17 graden aan zee, 20 tot 22 graden in het centrum, 24 tot 27 graden in de oostelijke Ardennen.

Uitgebreide weerkaarten vind je ook op onze weerpagina. Hieronder kan je het recentste weerbericht bekijken: