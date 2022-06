Inwoners van Turnhout kunnen tijdens hittegolf afkoelen in woonzorg- en dienstencentra

In de meeste centra werken ze met airconditioning of koelingsinstallaties, maar in WZC De Wending gaan ze nog een stapje verder. “We hebben daar destijds geïnvesteerd in ecologische maatregelen, met een koude-warmteopslag, een duurzame methode. Daardoor is het minstens vijf graden kouder dan de buitentemperatuur.” En dat is zeer aangenaam in dit warme weer. “In onze cafétaria daar hebben we plaats voor 200 à 300 mensen en er zijn nog meerdere ruimtes beschikbaar.” Ook in de andere centra is er voldoende capaciteit.

Turnhout biedt deze mogelijkheden elk jaar aan tijdens een hittegolf. “Zeker bij de oudere inwoners is de isolatie thuis niet altijd comfortabel. Daarom dat we onze centra openstellen voor wat afkoeling. Dat is heel belangrijk.” De inwoners zijn welkom in de centra van 13u tot 18u.