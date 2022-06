4 Waalse gemeenten verbieden deze zomer alcohol tijdens kampen van jeugdbewegingen

Ook Chirojeugd Vlaanderen pleit voor dialoog. "Rond alcohol merken we niet specifiek een toename van het aantal klachten. Wat we wel zien, is een toename rond geluidsoverlast. Die klachten begrijpen we ook. Als nu blijkt dat alcohol effectief een probleem is in de gemeente zullen we bekijken om daar extra rond te sensibiliseren. Eigenlijk vinden wij dat verbod redelijk verregaand en lijkt ons in eerste instantie in dialoog gaan de beste oplossing", zegt Niels De Ceulaer.