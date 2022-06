Manneke Pis in Brussel verkleed als "Le gendarme de Saint-Tropez"

Eindbestemming was het beeldje van Manneke Pis, dat voor de gelegenheid het kostuum van een gendarme kreeg aangemeten. Daarna was er ook een officiële plechtigheid ter ere van de politievrouwen van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene. Want net als bij de toenmalige gendarmerie van Saint-Tropez, gingen hun eerste stappen binnen het mannelijk bastion van de politie 40 jaar geleden niet onopgemerkt voorbij. Een opgemerkte aanwezige in de stoet van de gendarmes was acteur Pascal Duquenne.