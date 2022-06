Nederlandse regering biedt excuses aan aan blauwhelmen die bloedbad in Srebrenica niet konden voorkomen

Premier Rutte bracht zijn excuses over aan enkele honderden voormalige Nederlandse VN-militairen in een kazerne in Schaarsbergen. De bijeenkomst vond plaats onder de slogan "erkenning en waardering".

Volgens premier Rutte is het duidelijk dat de Bosnische Serviërs de hoofdverantwoordelijken waren voor het bloedbad en de wereld het liet afweten, maar dat de militairen te weinig werden gesteund door de toenamlige politieke leiding en militaire top. Met zijn excuses wil Rutte wat goed maken voor de blauwhelmen die al jaren frustraties koesteren over de wreedheden in Srebrenica. Wel kregen ze vorig jaar een eenmalige premie van 5.000 euro.