Personeel van Makro-supermarkt in Machelen komt niet opdagen, winkel blijft vandaag gesloten

De winkel in Machelen is vandaag de enige die gesloten blijft. "Dat zal ook maandag zo zijn, tijdens de nationale actiedag van de vakbonden", stelt Van Loon. "Mogelijk zullen maandag ook de supermarkten in Eke en Sint-Pieters-Leeuw gesloten blijven. Over de vestiging in Deurne is er nog geen zekerheid."

"Het wordt hoe dan ook een onrustige week", weet Van Loon. "Volgende donderdag, 23 juni, staat een nieuwe bijzondere ondernemingsraad gepland, waarop de nieuwe CEO, Wolf Waschkuhn, zich zal komen voorstellen. Als er dan geen duidelijkheid komt, zal er meteen opnieuw gestaakt worden", zegt Van Loon nog.