Samen en CD&V vormen in Begijnendijk één lijst bij gemeenteraadsverkiezingen in 2024

Wendy De Cock van CD&V is blij dat deze stap is genomen. "We zijn met onze partij door een erg moeilijke periode gegaan nadat we een half jaar voor de verkiezingen van 2018 onze licentie kwijtgespeeld waren. Maar ons gedachtegoed is steeds overeind gebleven en we zijn er met enkele getrouwen steeds voor blijven ijveren om CD&V opnieuw een gezicht te geven."

"Dat de wedergeboorte van CD&V nu gebeurt vanuit de schoot van Samen voelde eerst wat onwennig, maar na de eerste gesprekken was ik ervan overtuigd dat er alleen maar goede bedoelingen bestaan. We werken dan ook voor de volle 100% mee. Het voelt goed om eindelijk eens aan een nieuw positief verhaal te kunnen beginnen, want het middenveld heeft nog veel toekomst, daarvan ben ik overtuigd", aldus nog De Cock.